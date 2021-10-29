Контроль за амбулаторными больными COVID-19 в Самаре: за нарушение самоизоляции – штраф

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В фокусе внимания муниципальных властей Самары – мониторинг амбулаторных больных, находящихся на самоизоляции в местах проживания. Граждане с подтвержденным COVID-19, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования.



Информация о заболевших направляется из медицинских учреждений в районные администрации, оттуда поступает к управляющим микрорайонами для организации контроля.



Путем домового обхода и телефонных звонков управляющие микрорайонами следят, как соблюдают самоизоляцию COVID-инфицированные жители. В домовом обходе может принимать участие сотрудники полиции. Отметим, что при домовом обходе исключается личный контакт – взаимодействие ведется только посредством домофона.

Тем, кто не соблюдает самоизоляцию, могут грозить штрафы от 15 000 до 40 000 рублей.

Фото: администрация Самары