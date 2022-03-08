Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 8 марта в регионе за сутки госпитализировано 145 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7578, нарастающим итогом 5981115.

Подтверждено за сутки 2690 случаев COVID-19:

- 905 в г. Самара

- 190 в г. Сызрань

- 145 в г. Новокуйбышевск

- 104 в Волжском районе

- 102 в г. Кинель

- 88 в г. Похвистнево

- 87 в г. Чапаевск

- 86 в г. Октябрьск

- 85 в г. Жигулевск

- 82 в г. Отрадный

- 82 в Нефтегорском районе

- 72 в г. Тольятти

- 59 в Богатовском районе

- 56 в Пестравском районе

- 54 в Кошкинском районе

- 54 в Красноярском районе

- 52 в Безенчукском районе

- 49 в Похвистневском районе

- 47 в Исаклинском районе

- 38 в Сергиевском районе

- 31 в Приволжском районе

- 29 в Хворостянском районе

- 28 в Клявлинском районе

- 23 в Ставропольском районе

- 20 в Елховском районе

- 20 в Сызранском районе

- 19 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 14 в Большечерниговском районе

- 13 в Камышлинском районе

- 11 в Кинельском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 7 в Борском районе

- 5 в Шенталинском районе

2533 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 157 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 354199 случаев коронавируса.

Скончались 7225 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Фото: pixabay