Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 8 марта в регионе за сутки госпитализировано 145 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7578, нарастающим итогом 5981115.
Подтверждено за сутки 2690 случаев COVID-19:
- 905 в г. Самара
- 190 в г. Сызрань
- 145 в г. Новокуйбышевск
- 104 в Волжском районе
- 102 в г. Кинель
- 88 в г. Похвистнево
- 87 в г. Чапаевск
- 86 в г. Октябрьск
- 85 в г. Жигулевск
- 82 в г. Отрадный
- 82 в Нефтегорском районе
- 72 в г. Тольятти
- 59 в Богатовском районе
- 56 в Пестравском районе
- 54 в Кошкинском районе
- 54 в Красноярском районе
- 52 в Безенчукском районе
- 49 в Похвистневском районе
- 47 в Исаклинском районе
- 38 в Сергиевском районе
- 31 в Приволжском районе
- 29 в Хворостянском районе
- 28 в Клявлинском районе
- 23 в Ставропольском районе
- 20 в Елховском районе
- 20 в Сызранском районе
- 19 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 14 в Большечерниговском районе
- 13 в Камышлинском районе
- 11 в Кинельском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в Борском районе
- 5 в Шенталинском районе
2533 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 157 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 354199 случаев коронавируса.
Скончались 7225 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.
Фото: pixabay