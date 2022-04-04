Большинство жителей Самары не испытывают страха по поводу новой волны коронавируса

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Больше всего тех, кто не боится новой волны ковида, — в Санкт-Петербурге, меньше всего — в Москве и Казани. Новые волны ковида все меньше страшат россиян, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в котором приняли участие в том числе и респонденты из Самары.

Большинство жителей Самары совсем не переживают о наступлении новой волны коронавируса — так ответили 68% респондентов. Кроме того, 26% респондентов признались, что немного боятся новый вспышки вируса и лишь 6% ответили, что испытывают сильный страх по этой причине.

7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19, о которой предупреждают инфекционисты. https://www.rbc.ru/society/28/ 03/2022/ 6241ad069a7947f6e3257211 «В последние полтора месяца есть о чем волноваться»; «Почти все ограничения в стране уже сняты!» — комментируют опрошенные. Небольшие страхи по поводу пандемии еще остались у каждого четвертого (26%). И лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Мужчины в России об отсутствии страха говорили чаще женщин (75 и 64% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто не боится ковида: 64% среди опрошенных старше 45-ти против 76% среди тех, кто моложе 34 лет. Число тех, кто не испытывает никаких опасений по поводу коронавируса растет с увеличением уровня дохода респондентов: 70% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 76% среди граждан, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Антипрививочники бесстрашнее вакцинированных (76 и 69% соответственно).

Тех, кто не боится коронавируса, больше всего среди жителей Санкт-Петербурга (81%). А вот в Москве и Казани бесстрашных заметно меньше (62 и 66% соответственно).