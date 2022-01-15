15 января в регионе выявлено 318 новых случаев коронавирусной инфекции

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15 января в регионе подтверждено 318 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 120 в г. Самара

- 68 в г. Тольятти

- 24 в г. Сызрань

- 20 в Волжском районе

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Кинельском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Шигонском районе

- 5 в г. Кинель

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Богатовском районе

291 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 203519 случаев коронавируса.



Скончались 6513 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 55, 82 лет, женщина 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 74 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 61, 66, 68, 69, 71, 77, 83 лет;

женщины 65, 66, 78, 80 лет;

женщины 59, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 203,98, по стране - 219,61.

​​Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,98.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11666, нарастающим итогом 5103078.

Фото: pixabay