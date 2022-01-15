15 января в регионе выявлено 318 новых случаев коронавирусной инфекции

15 января в регионе подтверждено 318 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 120 в г. Самара
- 68 в г. Тольятти
- 24 в г. Сызрань
- 20 в Волжском районе
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Кинельском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Шигонском районе
- 5 в г. Кинель
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Богатовском районе
291 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 203519 случаев коронавируса.
Скончались 6513 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 55, 82 лет, женщина 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 74 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 61, 66, 68, 69, 71, 77, 83 лет;
женщины 65, 66, 78, 80 лет;
женщины 59, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 203,98, по стране - 219,61.
Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,98.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11666, нарастающим итогом 5103078.
Фото: pixabay