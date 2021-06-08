95

В субботу, 12 июня 2021 года, в Самаре пройдет легкоатлетический фестиваль «Королева спорта». Традиционно в забеге участвуют как жители Самарской области, так и других регионов России.

Маршрут будет проходить вдоль набережной по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Северо-Восточной магистрали. Центральной площадкой соревнования станет зона амфитеатра склона площади Славы – именно там в 8.30 пройдет открытие фестиваля и награждение победителей.

Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на дистанциях:

• 600 м (детский забег);

• 3 км;

• 3 км скандинавская ходьба;

• 5 км (костюмированный забег);

• 5х3 км (корпоративный забег);

• 10 км;

• 10 км скандинавская ходьба;

• 10 км заезд роллеров;

• 21,1 км;

• 1 586 м («Самарская Миля»).

Зарегистрироваться на участие в Самарском легкоатлетическом фестивале «Королева спорта» можно на официальном сайте russiarunning.com. Каждому зарегистрировавшемуся участнику будет вручен стартовый пакет с индивидуальным номером участника, электронный чип для определения результата. Получить стартовый пакет можно 10 и 11 июня. В день старта получение стартового пакета возможно только иногородним участникам.

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях в абсолютном зачёте будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками и призами от партнеров и спонсоров соревнования. На финише всем участникам будут вручены уникальные коллекционные медали.

Отметим, что в связи с проведением забега будет временно ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского, а также движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261) будет организовано по скорректированной схеме. Подробнее - https://samadm.ru/media/news/31056/.

‎