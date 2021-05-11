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Прошёл Кубок городского округа Тольятти по стилевому каратэ, посвящённый Дню Победы

11 мая 2021 09:53
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Прошёл Кубок городского округа Тольятти по стилевому каратэ, посвящённый Дню Победы

В спортивном комплексе «Акробат» 8 мая прошёл Кубок городского округа Тольятти по стилевому каратэ, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной Войне!

Организаторами этого яркого турнира выступили Региональные общественные организации «Спортивный союз стилевого каратэ Самарской области» и «Федерация Косики каратэ Самарской области». Под гостеприимными сводами спортивного комплекса Акробат собрался достаточно представительный состав из 180 молодых спортсменов. В различных соревновательных дисциплинах продемонстрировали прекрасную технику бойцы из Тольятти, Жигулёвска и поселений Ставропольского района, а также гости нашего турнира - спортивные команды из города Ульяновска. 

Почётные гости в своих проникновенных речах подчеркнули важность проведения массовых мероприятий накануне Дня победы, особенно спортивных. Каждое такое мероприятие, это дань памяти нашим доблестным предкам, которые защитили нашу Родину от фашистских захватчиков. Также гости отметили большую роль спортивных единоборств в физическом, духовном и патриотическом воспитании молодого поколения, выделив основные концепции стилевого и Косики каратэ – дисциплина, уважение и любовь к Отчизне. 

Девять лет продолжается история проведения Кубка, и за эти годы в Самарском регионе заметно увеличилось количество спортивных клубов, изучающих различные виды каратэ, входящие в состав стилевого каратэ. Всего на турнире было разыграно 43 комплекта медалей, поединки одновременно проходили на трёх татами. Это отличный опыт для организаторов по проведению мероприятий такого масштаба. В этот день на спортивных площадках витала доброжелательная атмосфера спортивного праздника!

Позитивный результат спортивного мероприятия, как отметил президент Спортивного союза стилевого каратэ Самарской области и Федерации Косики каратэ Самарской области Виктор Никонов, стал возможным благодаря поддержке оказанной городскими спортивными ведомствами: Управлением физической культуры и спорта администрации г. о. Тольятти, МБУС «Центр физкультуры и спорта г. о. Тольятти», а также администрацией и работниками спортивного комплекса «Акробат». 

Теги: каратэ соревнования

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