ЖБК «Самара» в матче Премьер-лиги в Москве переиграла «Динамо» 

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«Самара» в матче Премьер-лиги в Москве переиграла «Динамо».



В конце стартового периода «Самара», во многом усилиями Даоби Колосовской и Лиры Маседу, выдала рывок 11:1, вырвавшись вперед и, казалось, перехватив инициативу. Но москвичек это ничуть не смутило: еще несколько раз им удавалось повести в счете, и только к большому перерыву наша команда вернула себе какой-никакой задел: 37:29.



В третьем периоде те же Колосовская и Лира Маседу при активной поддержке Натальи Ясевичене довели разницу до 10+, в начале заключительной десятиминутки Анна Зайцева и Анастасия Комарова обозначили 20-очковый перевес «Самары» — оставалось довести матч до очередной победы. Что наша команда и сделала.



87:63 — победа «Самары».



Следующий матч наша команда проведет дома: 25 января «Самара» примет новосибирское «Динамо», сообщает пресс-служба БК "Самара".

Фото: ru.freepik.com