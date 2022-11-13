Завершились областные финальные матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3

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В универсальном комплексе «МТЛ Арена» завершились финальные матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3.



БК «Самара» - золото;

«Роснива» (Тольятти) - серебро;

«Красный якорь» (Нижний Новгород) - бронза.



Владислав Карпов (БК «Самара») - лучший игрок осеннего сезона.



В 63 регионе баскетбол входит в четверку самых популярных видов спорта, в него играют более 34 тысяч жителей губернии. Выстроена единая система развития баскетбола - от спортивных школ до профессионального клуба «Самара». При личном участии главы региона Дмитрия Игоревича Азарова на территории Самарской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, создаются условия для развития детско-юношеского, массового, профессионального спорта, для привлечения еще большего числа жителей губернии к здоровому образу жизни.

Фото: минспорта СО