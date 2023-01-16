Защитник «Спартака» Рассказов приехал в расположение «Крыльев Советов» в Турции

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Защитник «Спартака» Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сборе в Турции, сообщает РБК со ссылкой на Телеграм-канал ФК "Крылья Советов".



Московский клуб 13 января сообщил, что Рассказов и еще один защитник Миха Мевля не поедут на сбор команды в ОАЭ, поскольку, вероятно, продолжат карьеру в других клубах.



В пресс-службе ФК "КС" сообщили «Спорт-Экспрессу», что контракт с Рассказовым еще не подписан.



«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартаком» в Лиге Европы. Мы высоко оцениваем его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин о Рассказове.



Фото: Телеграм-канал ФК "Крылья Советов"