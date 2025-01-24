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Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг

24 января 2025 12:52
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Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг

Открылась регистрация на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» через портал Госуслуг: gosuslugi.ru/600563/1/f...

✅ Для регистрации себя или детей нужно выбрать регион и место проведения гонки, а также дистанцию, которую вы готовы покорить. Остальные данные загрузятся автоматически, в том числе медицинское заключение о допуске к соревнованиям – если оно добавлено в реестр электронных медицинских документов.

В Самарской области можно зарегистрироваться на старты:

  • с. Алексеевка – ул. Спортивная
  • с. Большая Глушица – ул. Транспортная, 1
  • с. Большая Черниговка – ул. Садовая, 37
  • с. Борское – ул. Молодежная, 7а
  • с. Елховка – пойма реки Кондурча
  • с. Новое Якушкино, Исаклинский район – лесной массив
  • с. Красноармейское – Центральная площадь, 1
  • пгт Волжский, Красноярский район – ул. Крайняя
  • с. Утевка, Нефтегорский район – база отдыха «Дружба»
  • с. Пестравка – ул. Дорожная
  • г. Жигулевск – ул. Северная
  • г. Новокуйбышевск – Загородная зона, район 4 леса
  • г. Октябрьск – лесополоса «Березовая роща»
  • г. Сызрань – лесной массив Юго-Западного района, урочище «Монастырская гора»
  • г. Тольятти – ул. Маршала Жукова, 49
  • г. Самара – Красноглинское шоссе, 116, спортивная школа «Чайка»
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