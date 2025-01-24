Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг

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Открылась регистрация на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» через портал Госуслуг: gosuslugi.ru/600563/1/f...

Для регистрации себя или детей нужно выбрать регион и место проведения гонки, а также дистанцию, которую вы готовы покорить. Остальные данные загрузятся автоматически, в том числе медицинское заключение о допуске к соревнованиям – если оно добавлено в реестр электронных медицинских документов.

В Самарской области можно зарегистрироваться на старты: