Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг

Открылась регистрация на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» через портал Госуслуг: gosuslugi.ru/600563/1/f...
Для регистрации себя или детей нужно выбрать регион и место проведения гонки, а также дистанцию, которую вы готовы покорить. Остальные данные загрузятся автоматически, в том числе медицинское заключение о допуске к соревнованиям – если оно добавлено в реестр электронных медицинских документов.
В Самарской области можно зарегистрироваться на старты:
- с. Алексеевка – ул. Спортивная
- с. Большая Глушица – ул. Транспортная, 1
- с. Большая Черниговка – ул. Садовая, 37
- с. Борское – ул. Молодежная, 7а
- с. Елховка – пойма реки Кондурча
- с. Новое Якушкино, Исаклинский район – лесной массив
- с. Красноармейское – Центральная площадь, 1
- пгт Волжский, Красноярский район – ул. Крайняя
- с. Утевка, Нефтегорский район – база отдыха «Дружба»
- с. Пестравка – ул. Дорожная
- г. Жигулевск – ул. Северная
- г. Новокуйбышевск – Загородная зона, район 4 леса
- г. Октябрьск – лесополоса «Березовая роща»
- г. Сызрань – лесной массив Юго-Западного района, урочище «Монастырская гора»
- г. Тольятти – ул. Маршала Жукова, 49
- г. Самара – Красноглинское шоссе, 116, спортивная школа «Чайка»