Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»

132

В региональном Правительстве прошло совещание по вопросу деятельности общественного движения «Чистый спорт» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В нем приняли участие вице-губернатор - руководитель Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, министр спорта Лидия Рогожинская и представители спортивной общественности.

Состоялось обсуждение вопросов регистрации юридического лица регионального общественного движения «Чистый спорт» и вопросов формирования нулевой терпимости в обществе ко всем нарушениям в сфере спорта.«Очень важная инициатива в конце прошлого года возникла у наших самарских спортсменов. Инициатива очень простая: поддерживать своих, поддерживать сильных, подающих надежды в разных видах спорта, и поддержку эту оказывать системно. Потому что столкнулись с некоторыми формами несправедливости. Мы хотим сложить все наши возможности в одну корзину и создать систему, в которой каждый, кто проявляет талант в спорте и сталкивается с несправедливостью знал, куда прийти и что ему помогут», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев.



Идею создания движения «Чистый спорт» поддержал губернатор, олимпийцы, тренеры и общественники и многие неравнодушные жители региона. Цель движения – защита интересов спортсменов, тренеров, команд в ситуациях, когда их права ущемляются или нарушаются – в случаях необъективного судейства, постороннего влияния на спортивный результат, применения допинга соперниками, а также борьба с коррупцией и пропаганда идей чистого спорта и честной игры среди детей и молодежи.

Каждый спортсмен и тренер должен разделять принципы фейр-плей – честной игры. Они подразумевают уважение к сопернику, уважение к правилам вида спорта и решениям судей, отказ от допинга и любого другого искусственного стимулирования, равные шансы для всех спортсменов, самоконтроль и адекватное восприятие любого исхода поединка. Сильнейший в соревнованиях должен определяться по спортивному принципу, а не добиваться победы любой ценой.



Председателем совета движения «Чистый спорт» выбрали двукратного призера Паралимпийских игр, самарского пловца Кирилла Пульвера.«Еще летом спортсмены региона в общении с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым вынесли на обсуждение идею создания движения "Чистый спорт". После того, как губернатор опубликовал сообщение об этом, нам стали поступать письма, где люди рассказали о фактах нарушений, с которыми они сталкивались как спортсмены или как родители спортсменов. Поэтому было принято решение о создании регионального общественного движения, в уставе которого отражены те цели, которые, по нашему мнению, соответствуют наименованию "Чистый спорт". Это вопросы сохранения традиций, повышения здоровой конкуренции, борьба с неспортивными подходами. Спортсмены Самарской области выступят лицом этого движения и будут помогать в продвижении идей чистого спорта», - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.