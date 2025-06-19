Вячеслав Федорищев, Михаил Дегтярев и Александр Дюков подписали соглашение о развитии футбола в Самарской области

140

В четверг, 19 июня, на полях ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, Министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в развитии футбола в регионе.

Стороны намерены при участии федерации футбола Самарской области совместно решать задачи по подготовке юных футболистов и игроков для профессиональных клубов региона, совершенствованию инфраструктуры, кадровому обеспечению, проведению всероссийских и региональных соревнований среди детей и молодежи, школьных и дворовых команд, реализации различных проектов по поддержке массового и детско-юношеского футбола.

Футбол в Самарской области – самый массовый и популярный вид спорта. Им регулярно занимается более 82 тысяч человек. В регионе проводятся многочисленные соревнования для всех любителей этого вида спорта. Подготовка резерва ведется в спортивных школах, работают «Академия «Крылья Советов» и «Акрон – Академия Коноплева». В российской премьер-лиге Самарская область представлена сразу двумя профессиональными клубами – «Крылья Советов» и «Акрон».

При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева большое внимание уделяется развитию материально-технической базы спорта. Так, в этом году в регионе будет построено 100 спортивных сооружений.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области