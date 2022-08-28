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Всероссийская спартакиада: в Санкт-Петербурге завершился турнир по плаванию

28 августа 2022 14:22
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Представитель Самарской области Александр Кудашев завоевал золотую медаль.

В Санкт-Петербурге завершился турнир по плаванию в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Представитель Самарской области Александр Кудашев завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем, с результатом - 1 минута 56,09 секунды. Серебро выиграл пловец из Пензенской области Александр Харланов (1:57.27). Бронза - у Романа Шевлякова из Санкт-Петербурга (1:58.07).

Тольяттинка Софья Чичайкина коснулась бортика третьей на дистанции 200 метров баттерфляем. В финальном заплыве ее время - 2 минуты 14,01 секунды. Победительницей стала Анастасия Маркова (Вологодская область, 2:08.83). На втором месте - петербурженка Светлана Чимрова (2:10.39).

Кроме Софьи Чичайкиной и Александра Кудашева в состав сборной команды 63 региона по плаванию для участия в Спартакиаде были также включены: Анна Веревочкина, Федор Есин, Дмитрий Жаворонков и Ярослав Чичайкин.

Напомним, Спартакиада проходит одновременно в 12 регионах России по программе Олимпийских игр, в ней принимают участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Всероссийская спартакиада - это первое спортивное мероприятие подобного масштаба.

 

Фото:   минспорта СО

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