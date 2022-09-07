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Всероссийская спартакиада: в Москве завершились соревнования по прыжкам на батуте

7 сентября 2022 18:10
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Представитель Самарской области Михаил Мельник завоевал бронзовую медаль.

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершились соревнования по прыжкам на батуте в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года

Представитель Самарской области Михаил Мельник завоевал бронзовую медаль с результатом - 56.850 баллов. Победителем стал Дмитрий Ушаков из Краснодарского края (58.115). Второе место занял астраханец Даниил Касимов (57.405).

В программу состязаний вошла только олимпийская дисциплина – «индивидуальные прыжки». Кроме Михаила Мельника в составе спортивной сборной команды Самарской области также выступили Матвей Кирюшов и Кирилл Пантелеев.

Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. В общекомандном зачете среди субъектов Российской Федерации сборная 63 региона располагается на 8-й строчке в турнирной таблице. Завершится Спартакиада 2 октября.

 

Фото:   минспорта СО

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