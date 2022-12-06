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В Самаре прошли первые матчи Кубка Самарской области среди мужских команд

6 декабря 2022 19:46
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Оба матча стали противостоянием Самары и Тольятти.

5 декабря в Самаре прошли первые матчи Кубка Самарской области среди мужских команд, оба матча стали противостоянием Самары и Тольятти.

«Рос-Нива» в статусе действующего победителя турнира и чемпиона области столкнулась с серьезным сопротивлением КНПЗ, который в новом сезоне является очень крепким орешком для любого соперника. 79:70 - "Рос-Нива" первой выходит в полуфинал кубка.

В полуфинале соперниками тольяттинцев станл «Самаранефтегаз», который без труда справился с «Победой» - 91:51 (Павел Михеев набрал 22 очка+13 подборов, Дмитрий Головин 19+14+8 результативных передач).

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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