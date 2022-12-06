126

5 декабря в Самаре прошли первые матчи Кубка Самарской области среди мужских команд, оба матча стали противостоянием Самары и Тольятти.



«Рос-Нива» в статусе действующего победителя турнира и чемпиона области столкнулась с серьезным сопротивлением КНПЗ, который в новом сезоне является очень крепким орешком для любого соперника. 79:70 - "Рос-Нива" первой выходит в полуфинал кубка.



В полуфинале соперниками тольяттинцев станл «Самаранефтегаз», который без труда справился с «Победой» - 91:51 (Павел Михеев набрал 22 очка+13 подборов, Дмитрий Головин 19+14+8 результативных передач).

Фото: пресс-служба правительства СО