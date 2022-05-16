Во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди юношей 2008 года рождения победила самарская СШОР №1

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В турнире приняли участие 16 команд. Победителем соревнований стала команда "Самара-СШОР №1", в финальном матче обыгравшая победителей прошлого года, московскую СШОР №49 "Тринта" со счетом - 76:64.



По ходу состязаний самарская СШОР №1 победила столичную "Глорию" - 77:74, "Русичей" из Курска – 78:64, СШОР "Богородский" из Ногинска – 87:54, "Енисей" из Красноярска – 57:52, столичную спортшколу "Тимирязевская" - 78:60 и СШОР Вахитовского района Казани – 82:48.



По итогу турнира самым ценным игроком (MVP) был признан самарский форвард Егор Амосов. В 7 матчах он в среднем набирал 18,1 очка, делал 15,3 подбора, 4,9 передачи, 3,7 перехвата и 1,6 блок-шота, неизменно оформляя дабл-дабл.

Фото: минспорта СО