Волейболисты «Новы» начнут сезон в сентябре с «Кубка России»

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Новокуйбышевские волейболисты продолжают активно готовиться к чемпионату России. Помимо «Новы» в Суперлиге выступят еще 15 клубов. Старт турниру будет дан в октябре. Первые матчи команда Олега Согрина проведет на домашней площадке. 11 октября волжане сыграют со столичным «Динамо», а 21 числа с питерским «Зенитом».



До старта чемпионата новокуйбышевцы сыграют в новом розыгрыше Кубка России. В этом году система проведения второго по значимости турнира претерпела изменения. Первые восемь команд по итогам прошлого сезона поборются за «Кубок 100-летия» и присоединятся к Кубку России на стадии плей-офф. Остальные команды сыграют в предварительном этапе, который пройдет в два круга. Первый состоится с 7 по 10 сентября в Уфе. Второй - с 21 по 24 сентября в Красноярске.



Напомним, в рамках предсезонной подготовки «Нова» приняла участие в нескольких турнирах. Сначала новокуйбышевцы сыграли в Ярославле на традиционном турнире памяти Е.Н. Заяшникова. Там волжане заняли второе место, уступив в пятом сете решающего матча хозяевам площадки.



Затем «Нова» перебралась в Северную столицу и приняла участие в XVIII международном «Мемориале Вячеслава Платонова». В борьбе за трофей сразились российские клубы из Суперлиги и Высшей Лиги «А», а также команда из Республики Беларусь. По итогу волжане стали пятыми. В четырех матчах «Нова» одержала две победы и три игры завершились в пятых партиях.

Фото: минспорта СО