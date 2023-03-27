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Во дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошел международный турнир по смешанным единоборствам «Ural FC»

27 марта 2023 14:23
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Главным событием вечера стал бой между российской звездой Вячеславом «Рыжим Тарзаном» Дациком и бразильским бойцом Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом.

В субботу, 25 марта, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел международный турнир по смешанным единоборствам «Ural FC».

В клетке сразились спортсмены из России, Бразилии, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и других стран. Среди россиян - бойцы из Самары, Тольятти, Соликамска, Перми, Кирова и других городов.

Главным событием вечера стал бой между российской звездой Вячеславом «Рыжим Тарзаном» Дациком и бразильским бойцом Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Их поединок в тяжелом весе прошел по правилам кикбоксинга (К-1) и продлился всего 57 секунд. Он завершился техническим нокаутом и победой Дацика, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   скриншот видео

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