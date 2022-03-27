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В нем приняли участие любительские команды по мини-футболу и волейболу, представляющие национальные общественные организации Самарской области.
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В «МТЛ Арена» состоялся спортивный фестиваль «Дружба народов - 2022»

27 марта 2022 14:57
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В нем приняли участие любительские команды по мини-футболу и волейболу, представляющие национальные общественные организации Самарской области.

 26 марта в универсальном комплексе «МТЛ Арена» состоялся спортивный фестиваль «Дружба народов - 2022»

Традиционный спортивный праздник прошел в этому году в 12 раз. В нем приняли участие любительские команды по мини-футболу и волейболу, представляющие национальные общественные организации Самарской области.

Всего в губернии проживает 157 национальностей. У каждой своя культура и свои неповторимые черты. Но спорт не имеет религиозной принадлежности, он объединяет людей разных национальностей и формирует желание жить в мире и согласии, в атмосфере дружбы и добрососедства в обществе.

 

Фото:   минспорт СО

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