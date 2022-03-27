В «МТЛ Арена» состоялся спортивный фестиваль «Дружба народов - 2022»

79

26 марта в универсальном комплексе «МТЛ Арена» состоялся спортивный фестиваль «Дружба народов - 2022»



Традиционный спортивный праздник прошел в этому году в 12 раз. В нем приняли участие любительские команды по мини-футболу и волейболу, представляющие национальные общественные организации Самарской области.



Всего в губернии проживает 157 национальностей. У каждой своя культура и свои неповторимые черты. Но спорт не имеет религиозной принадлежности, он объединяет людей разных национальностей и формирует желание жить в мире и согласии, в атмосфере дружбы и добрососедства в обществе.

Фото: минспорт СО