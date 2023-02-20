В «Жигулёвской долине» прошёл III городской турнир «Хоккей на валенках–2023»

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В субботу 18 февраля в «Жигулёвской долине» состоялся III городской турнир «Хоккей на валенках–2023», объединивший около сотни участников. Особенности хоккея на валенках: вместо шайбы используется мяч для ринк-бенди (хоккея с мячом), а вместо коньков – войлочные валенки или меховые унты. Главным судьей соревнования традиционно выступил Александр Викторович Плохов – председатель Клуба по хоккею с мячом г. Тольятти.

В соревновании приняло участие 12 команд, которые представляли 15 организаций города.

1. Команда «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» – технопарк «Жигулевская долина»

2. Команда «ПАЛЬМИРО» – администрация г.о. Тольятти

3. Команда «КУЙБЫШЕВАЗОТ» – ПАО «КуйбышевАзот»

4. Команда «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» – ООО «Тольяттикаучук»

5. Команда «ОЭЗ» – Особая экономическая зона «Тольятти»

6. Команда «ЭКОВОЗ» – ГК «ЭкоВоз»

7. Команда «ЗЕРНО» – компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно» и компания «Митра» – резиденты технопарка «Жигулевская долина»

8. Команда «ТОЛЬЯТТИМОЛОКО» – ООО «Тольяттимолоко»

9. Команда «БИБЛИОПАРК» – Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова и Объединение детских библиотек г.о. Тольятти

10. Команда «ТМК» – Тольяттинский машиностроительный колледж

11. Команда «ЗАРЯД» – Федерация шахмат городского округа Тольятти

12. Команда «ТОС-АРТЕЗИАН» – ТОСы г.о. Тольятти и компания «АКВА-СПЕКТР».

В составе каждой команды – 5 полевых игроков и вратарь, а также два запасных.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие заместитель директора технопарка «Жигулевская долина» Андрей Леонидович Попов, заместитель главы г.о. Тольятти – глава администрации Автозаводского района Юрий Юрьевич Башкиров, руководитель городского Управления физической культуры и спорта администрации Тольятти Дмитрий Анатольевич Шутов, руководитель департамента культуры администрации Тольятти Марина Александровна Козлова, директор Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова Дмитрий Валерьевич Никитин, собственник компании «АКВА-СПЕКТР» Рафаил Ильясович Юсупов.

Андрей Попов обратился к участникам соревнований с приветственным словом:

– Этот турнир открывает новый этап «Жигулевской спартакиады»: в течение года на нашей площадке пройдут соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, алтимату и «Весёлые старты».

В 2021 году был заложен первый кирпичик в новую спортивную традицию нашей экосистемы. Я с радостью отмечаю, что она не только успешно прижилась, но и получила отклик от горожан, что показывает, что технопарк «Жигулевская долина» – отличная площадка для проведения масштабных общегородских мероприятий.

Я благодарю соорганизаторов и организаторов турнира, волонтеров, которые нам сегодня помогают, а также 27 компаний-партнеров, обеспечивших проведение соревнования.

Желаю игрокам победы, успехов, гладкого льда и метких клюшек!

Титул чемпионов в упорной борьбе завоевала команда «Тольяттикаучук», серебро – у команды «Заряд» тольяттинской Федерации шахмат, бронзу поделили между собой команды «КуйбышевАзот» и «ТОС-Артезиан», которая представляла территориальные органы самоуправления Тольятти и компанию «АКВА-СПЕКТР».

Лучшим вратарём турнира признан Сергей Дениченко («Зерно»), лучшим нападающим – Сергей Иванов («Тольяттикаучук»), лучшим защитником Александр Ионов («ОЭЗ»), лучшим бомбардиром – Иван Колесников («Заряд»).

Чтобы участники и гости турнира не замёрзли и провели этот день весело, для них был залит каток и подготовлена площадка по игре в лазертаг от лазертаг-клуба «Атака», а в главном корпусе технопарка организована шахматная площадка от Федерации шахмат г.о. Тольятти и чайная зона.

Все участники получили памятные подарки от организаторов и партнёров соревнований.

Турнир организован технопарком «Жигулёвская долина». Соорганизаторы – АНО «Деловая Волга» и фитнес-центр NEO.