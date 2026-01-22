В Жигулевске прошла тренировка по адаптивному сноуборду

Воспитанники Дома социального обслуживания села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск впервые встали на сноуборды.

Тренировку в центре спорта и отдыха «Склон» провел Дмитрий Волобоев, который в течение многих лет работает с самарскими парасноубордистами - спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Ребята прикоснулись к силе, страсти и красоте сноубординга. Ставлю себе цель создать в нашем регионе сборную для участия в Специальной олимпиаде России по сноуборду, - поделился Дмитрий Волобоев.

Фото: Самарский спорт