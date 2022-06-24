В Жигулевске пройдет футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Жигулевске»

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С 1 июня по 28 августа в 22 городах страны проводится Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето», который организует Российский футбольный союз в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ.



В Жигулевске фестиваль состоится 26 июня по адресу: ул. Мира, 3, ФК «Акрон». Принять участие в фестивале может любая девочка в возрасте от 7-ми до 12-ти лет, вне зависимости от умения играть в футбол.



Фестиваль состоит из двух частей:

- «Праздник футбола» - для девочек, которые никогда раньше не играли в футбол - это возможность познакомиться с видом спорта, попробовать свои силы в веселой и комфортной обстановке.



- «Футбольный турнир» - соревнования для девочек, которые уже тренируются в академиях и спортивных секциях. Задача турнира - предоставить юным футболисткам игровую практику.



Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте.



В прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение областных соревнований способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта "Демография" и его составляющей "Спорт - норма жизни", сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: минспорта СО