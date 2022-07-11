В Ярославле прошла Спартакиада учащихся России по прыжкам на батуте

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Состязания проходили в спортивном комплексе «ЯрБатут». В соревнованиях приняли участие свыше 120 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет из 23 регионов страны. Победители и призеры определялись в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командном турнире. Спортивную сборную Самарского региона представили 8 атлетов: Макар Мигалев, Максим Анисимов, Дмитрий Нартов, Матвей Загородников, Наталья Кот, Ксения Лыкова, Яна Романцова и Олеся Старцева.



Анисимов Максим/Мигалев Макар (синхронные прыжки) - серебро;

Ксения Лыкова (индивидуальные прыжки) - серебро;

Нартов Дмитрий (индивидуальные прыжки) - серебро;

Анисимов Максим (индивидуальные прыжки) - бронза.



В командном зачете сборная Самарской области заняла второе место, набрав 327 баллов. Победителями стала сборная Краснодарского края (339). На третьем - представители Санкт-Петербурга (263).



XI летняя Спартакиада учащихся России проходит с 25 мая по 11 сентября. В соревнованиях по 47 видам спорта разыгрывается 494 комплекта медалей.

Фото: минспорта СО