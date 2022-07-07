В Ярославе завершились Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах

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В мужском турнире вновь не было равных самарцам Кириллу и Антону Бородачевым.

В полуфинале Кирилл взял верх над Искандером Ахметовым из Башкортостана – 15:6, а Антон в тяжелом поединке одолел фехтовальщика из Московской области Александра Сироткина – 15:13.



В решающей встрече заключительного в сезоне 2021/2022 Всероссийского турнира по рапире победы добился Кирилл. При счете - 11:11 он сумел нанести четыре укола и победить брата – 15:11. Антон же стал лучшим во всероссийском рейтинге по итогам всего сезона, во время которого он выиграл четыре турнира, в том числе и этап Кубка мира в Каире.

Фото: минспорта СО