В выходные, 17 и 18 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС проведут первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ.

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Соперником волжан станет ХК «Челны» из Набережных Челнов.



Дворец спорта имени В.С.Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222). Начало матчей в 17:00. Вход бесплатный.



Вместе с самарской командой в борьбе за Кубок примут участие еще четыре клуба: «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Саратов), «Феникс» (Казань) и «Челны» (Набережные Челны). Всего за сезон с учетом плей-офф ЦСК ВВС предстоит сыграть около 50 матчей.



Возглавляет команду 63-го региона Юрий Мордвинцев. В составе «летчиков» больше половины - воспитанники самарской школы хоккея. А тренерский штаб и вовсе укомплектован исключительно местными кадрами.



«Сейчас как никогда в команде много самарских ребят - более 13 человек, такого никогда не было. Средний возраст игроков - 20 лет. Основная подготовка к сезону проходила в спорткомплексе «Маяк» в Самаре», - рассказал Юрий Мордвинцев.



Напомним, что в минувшем сезоне из-за сформировавшихся долгов ХК ЦСК ВВС оказался в крайне тяжелом финансовом положении. При личном участии губернатора Дмитрия Азарова удалось разрешить ситуацию, команда сохранила профессиональный статус.



«Счастлив, что буду играть в родном городе, в отличном Дворце спорта. Команда у нас собралась дружная. Товарищеские игры показали, что мы готовы сражаться со всеми соперниками. Поэтому уверен, что матчи будут интересные» - отметил нападающий Кирилл Овчинников.