В выходные, 17 и 18 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС проведут первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате поджога иномарка, стоимостью 2 миллиона рублей, полностью уничтожена, а автомашина, которая стояла рядом, частично повреждена.
Самарец предстанет перед судом за поджог автомобилей
Осенью, когда становится холодно и сыро, начинаются затяжные дожди и дует резкий промозглый ветер, иммунитет снижается, а вирусы, наоборот, активизируются.
Как осенью избежать простуд
По итогу донорской акции кровь сдали 84 добровольца, благодаря которым запас крови пополнился практически на 38 литров крови!
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Регион сегодня входит в десятку самых популярных туристических направлений в России.
В рамках Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2022» заключен ряд важных для Самарской области соглашений
В день бега состоится  массовый забег на дистанции 2022 метров.
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
В заявках участников конкурса должны быть учтены разные форматы работы, темы, в проекты должны быть вовлечены все участники экосистемы молодёжной политики.
Самарская область примет участие в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых»
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
В частности, обсуждались итоги работы по благоустройству платформы «Ягодная», расположенной близ жилого микрорайона «Крутые Ключи».
Правительство региона и руководство КбшЖД обсудили реализацию совместных проектов
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.67
-0.11
EUR 59.62
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В выходные, 17 и 18 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС проведут первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ

16 сентября 2022 13:16
140
В выходные, 17 и 18 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС проведут первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ.

Соперником волжан станет ХК «Челны» из Набережных Челнов.

Дворец спорта имени В.С.Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222). Начало матчей в 17:00. Вход бесплатный.

Вместе с самарской командой в борьбе за Кубок примут участие еще четыре клуба: «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Саратов), «Феникс» (Казань) и «Челны» (Набережные Челны). Всего за сезон с учетом плей-офф ЦСК ВВС предстоит сыграть около 50 матчей.

Возглавляет команду 63-го региона Юрий Мордвинцев. В составе «летчиков» больше половины - воспитанники самарской школы хоккея. А тренерский штаб и вовсе укомплектован исключительно местными кадрами.

«Сейчас как никогда в команде много самарских ребят - более 13 человек, такого никогда не было. Средний возраст игроков - 20 лет. Основная подготовка к сезону проходила в спорткомплексе «Маяк» в Самаре», - рассказал Юрий Мордвинцев.

Напомним, что в минувшем сезоне из-за сформировавшихся долгов ХК ЦСК ВВС оказался в крайне тяжелом финансовом положении. При личном участии губернатора Дмитрия Азарова удалось разрешить ситуацию, команда сохранила профессиональный статус.

«Счастлив, что буду играть в родном городе, в отличном Дворце спорта. Команда у нас собралась дружная. Товарищеские игры показали, что мы готовы сражаться со всеми соперниками. Поэтому уверен, что матчи будут интересные» - отметил нападающий Кирилл Овчинников.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
166
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
188
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
139
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
16 сентября 2022  10:48
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
164
Самарцев приглашают на ярмарку
16 сентября 2022  10:01
Самарцев приглашают на ярмарку
176
Весь список