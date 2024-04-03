В третий раз чемпионом страны по фехтованию стал самарец Кирилл Бородачев

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Чемпионат России 2024 года по фехтованию стартовал в пригороде Перми деревне Кондратово. Первые медали турнира разыграли рапиристы. В третий раз чемпионом страны в этой дисциплине стал самарец Кирилл Бородачев.



На пути к финалу Кирилл обыграл чемпиона России 2023 года Владислава Журавлева - 15:14 и олимпийского чемпиона Тимура Сафина - 15:14.



В другой половине сетки финалистом стал самарец Антон Бородачев, в четвертьфинале обыгравший Григория Семенюка - 15:12 и в полуфинале Александра Сироткина - 15:12.



Финальный поединок братьев Бородачевых завершился с результатом 15:5 в пользу Кирилла, который в третий раз стал победителем чемпионата России.



Фото: пресс-служба федерации фехтования России