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В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию

17 января 2022 09:54
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В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию

Тольяттинская и региональная федерации фехтования совместно с Министерством спорта Самарской области, Федерацией фехтования России, Министерством спорта России впервые в нашем городе проведет первенство России среди юношей и девушек до 18 лет.

Состязания будут проходить с 16 по 25 января в УСК "Олимп". Торжественное открытие состоится сегодня в 16:00.

Данное мероприятие является официальным и дает юным спортсменам право на отбор в сборную команду России для участия в первенствах Европы и мира.

Тольятти объединит представителей сразу трех видов оружия: сабли, шпаги и рапиры. Участие примут юноши и девушки до 18 лет со всей страны. По информации организаторов, ожидается участие представителей Москвы, Московской области, Санкт Петербурга, Ленинградской области, Республики Крым, Сочи и Краснодарского края, Воронежа, Уфы, городов Приволжского Федерального округа и многих других.

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