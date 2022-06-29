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В Тольятти стартует финал XI летней Спартакиады учащихся России по фехтованию

29 июня 2022 14:19
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Участниками соревнований станут юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации.

Сегодня, 29 июня, в Тольятти стартует третий этап (финал) XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 по фехтованию.

Комплекты медалей будут разыграны во всех трех видах оружия: рапире, сабле и шпаге. Спартакиада включает в себя три этапа соревнований: региональные, отборочные в рамках межрегиональных и всероссийских стартов, а также финальные.

В Автограде участниками соревнований станут юноши и девушки до 18 лет (2005 – 2008 годов рождения) из 31 региона Российской Федерации. В программе Спартакиады по фехтованию состязания в личных соревнованиях и командных турнирах. Личные спортивные соревнования проводятся смешанным способом – предварительный тур, тур прямого выбывания и финал. Командные спортивные соревнования проводятся по результатам личных соревнований. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков за места, занятые спортсменами в индивидуальных и командных спортивных дисциплинах.

Спартакиада является комплексным мероприятием, в котором участвуют все субъекты Российской Федерации, развивающие летние виды спорта. Главными целями является повышение уровня спортивного мастерства резерва спортивных сборных команд России, а также просмотр перспективных спортсменов. Всего в программе XI летней Спартакиады 47 видов спорта, в которых будет разыграно 494 комплекта медалей.

Расписание соревнований:
29 июня:
10:00 - рапира юноши;
12:00 - сабля юноши;
14:30 - рапира девушки

30 июня:
10:00 - рапира юноши (командные соревнования);
11:30 - сабля юноши (командные соревнования);
14:00 - рапира девушки (командные соревнования).

1 июля:
10:00 - шпага юноши;
13:00 - шпага девушки;
15:00 - сабля девушки.

2 июля:
10:00 - шпага юноши (командные соревнования);
11:00 - шпага девушки (командные соревнования);
14:00 - сабля девушки (командные соревнования).

 

Фото:   минспорта СО

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