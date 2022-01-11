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В Тольятти состоится первенство России по фехтованию

11 января 2022 18:12
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По итогам соревнований будут сформированы сборные команды России для участия в первенствах Европы и мира.

В Тольятти состоится первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет.

В официальных соревнованиях примут участие представители трех видов оружия (сабля, шпага, рапира) из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского края и других регионов нашей страны.

Состязания пройдут с 17 по 24 января в универсальном спортивном комплексе "Олимп" (г. Тольятти, Приморский б-р, 49). По итогам соревнований будут сформированы сборные команды России для участия в первенствах Европы и мира.

 

Фото:   pixabay

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