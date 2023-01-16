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В Тольятти прошла 25-я «Гонка Чемпионов»

16 января 2023 12:50
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В Тольятти прошла 25-я «Гонка Чемпионов»

Победителем юбилейной гонки стал пилот команды «Лада Спорт» Владимир Шешенин. Этот результат позволил тольяттинцу прервать 11-летнюю серию побед на «Гонке Чемпионов» только двух пилотов – Кирилла Ладыгина и Дмитрия Брагина. Шешенин стал тринадцатым в истории триумфатором турнира, который уже почти 30 лет открывает новый автоспортивный сезон в России.

Соревнования прошли в минувшую субботу на ледовой синхронной трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в пригороде Тольятти и продолжили ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления сферой спорта и физической культуры.

Уникальная гонка не имеет аналогов в России. Все участники выступают на одинаковых гоночных автомобилях LADA Vesta NG. Чтобы принять участие в турнире нужно быть чемпионом страны или иметь высокие достижения в мировом автоспорте. В этом году за трофей боролись 16 звезд автомобильного спорта: российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, чемпион России по дрифту Аркадий Цареградцев, победитель «Дакара» Сергей Карякин, 16-кратный чемпион России, 8-кратный победитель «Гонки Чемпионов» Кирилл Ладыгин, 3-кратный победитель «Гонки Чемпионов» Дмитрий Брагин и другие.

Состав финала повторил прошлогодние решающие заезды. Вместе с Владимиром Шешениным за победу боролся легендарный Кирилл Ладыгин. Финал проводился до двух побед. Как и в прошлом году, первый заезд остался за Шешениным, второй – за Ладыгиным. Исход гонки определил третий заезд, на финише которого Шешенин ненамного опередил Ладыгина. Судьям понадобилось некоторое время, чтобы объявить о том, что впервые в своей карьере победителем «Гонки Чемпионов» стал чемпион России по кольцевым гонкам Владимир Шешенин. Он получил переходящий трофей соревнований «Серебряная ладья» из рук президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова. Бронзовым призером стал Егор Санин.

 «В этом году я сумел найти нужный настрой и финал проводил с улыбкой. И в решающем заезде мне было неважно, кто выиграет. Уже после финиша открыл окно, чтобы услышать от комментатора, кто финишировал первым и только в этот момент узнал, что все получилось. Сбылась мечта – я победитель «Гонки Чемпионов!», - поделился Владимир Шешенин, победитель соревнований.

События 25-й «Гонки Чемпионов» на полигоне увидели более 10 тысяч жителей 63 региона и гости Самарской области. А за прямой трансляцией гонок в прямом эфире федерального телеканала наблюдали зрители со всей России.
  «Благодаря Правительству Самарской области и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова в нашем регионе создаются комфортные условия, чтобы спорт стал нормой жизни! Поздравляю всех причастных с юбилеем! 25 лет – это возраст, когда уже накоплен полезный опыт, а впереди еще много интересной работы. Уверена, что «Гонка Чемпионов» придает новый импульс для развития автомобильного спорта и способствует приобщению к занятиям физической культурой и спортом жителей губернии разных возрастов», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская

 

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