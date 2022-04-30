В Тольятти прошел областной турнир по игре бочча

115

В соревнованиях приняли участие дети с инвалидностью из Самары, Самарского и Приволжского пансионатов для детей-инвалидов, а также спортсмены из Похвистневского и Красноярского районов.



Бочча является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника.

В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, а также один белый шар меньшего размера, называемый джэком. Цель игры - расположить свои шары ближе к джэку по сравнению с шарами противника, причем разрешается выбивать своим мячом мячи соперника, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО