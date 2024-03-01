В Тольятти пройдет финал чемпионата России по ледовым гонкам

143

В ближайшую субботу, 2 марта, на автодроме КВЦ, что на Южном шоссе, 159, тольяттинский спортивно-технический клуб «ЛАДА» проведет пятый, финальный этап чемпионата России, кубка России, кубка РАФ (Российской автомобильной федерации) и кубка академии РАФ по ледовым гонкам.

Всего гоночные состязания на льду состоят из пяти этапов, два из которых прошли в Татарстане, а три принимает именно тольяттинский автодром. Усилиями работников ТСТК «ЛАДА» была подготовлена лучшая ледовая трасса: неслучайно большее количество этапов главных ледовых состязаний проходит именно здесь.

География участников, среди которых и спортсмены-разрядники, и мастера спорта международного класса - от Ленинградской области до Красноярского края, пишет TLTgorod.