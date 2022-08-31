Я нашел ошибку
Главные новости:
Четверть россиян за последние полгода сменили профессии на более высокооплачиваемые
Четверть россиян за последние полгода сменили профессии на более высокооплачиваемые
Жители Самары могут присоединиться к Международной патриотической акции «Диктант Победы»
Жители Самары могут присоединиться к Международной патриотической акции «Диктант Победы»
Безработный житель Кинеля с наркотиком ходил по городу
Безработный житель Кинеля с наркотиком ходил по городу
Первый в России полигон для дронов начнет работу в 2022 году
В Тольятти определили призеров Чемпионата и Первенства России по парусному спорту
В Тольятти определили призеров Чемпионата и Первенства России по парусному спорту
Тольяттинец зарегистрировал в квартире 50 иностранцев
Тольяттинец зарегистрировал в квартире 50 иностранцев
В Самаре упавшее дерево перекрыло движение по улице Чкалова
В Самаре упавшее дерево перекрыло движение по улице Чкалова
жители Самары счастливы на 3,51 балла из 5
Жители Самары счастливы на 3,51 балла из 5
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.01
EUR 59.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти определили призеров Чемпионата и Первенства России по парусному спорту

31 августа 2022 10:50
70
В Тольятти определили призеров Чемпионата и Первенства России по парусному спорту

С 24 по 30 августа в акватории Жигулевского моря соревновались сильнейшие яхтсмены России. Они определяли лучших в Чемпионате страны в классах «Луч», «Луч-радиал» и «Европа» и в первенстве России в классах - «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Европа». 

Старты проходили на территории яхт-клуба «Дружба». Здесь собрались почти 200 сильнейших спортсменов со всей России.  В первые два дня состоялись по четыре гонки в классах «Луч стандарт», «Луч- радиал», «Луч-мини» и «Европа». В последующие дни коррективы в график проведения соревнования внесли погодные условия. Из-за слабого ветра пришлось переносить время начала гонок. Несмотря на это, яхтсмены определили сильнейших во всех классах. 

В классе «Луч» и в Чемпионате, и в Первенстве места с первого по третье заняли Дмитрий Головкин из Санкт-Петербурга, Леонид Пинегин из Тольятти, выступающий за «Дружбу», и Денис Шамшаков из Камышина. 

В классе «Европа» в зачетах и Чемпионата, и Первенства России сложилась похожая ситуация. И там, и там победил Дмитрий Резван из Воронежа. Второе и третье места у Николая и Андрея Фастенко из Москвы.

Отличились на регате в акватории Жигулевского моря и еще несколько спортсменов из Самарской области.

Так, в классе «Луч-радиал» Чемпионата России первое и второе места заняли Александр Николаев из клуба «Дружба» и Федор Кривобоков из тольяттинской СШОР №6 соответственно. В том же классе на Первенстве страны Федор Кривобоков стал первым. Еще один представитель Тольятти Даниил Реутов занял третье место. 

В зачете девушек призовую компанию им составила Юлия Дудникова из самарской СШОР №6. Она взяла третье место.

В классе «Луч-мини» на Первенстве среди девушек лучшей была Екатерина Афанасьева, а второй - Виктория Постнова. Первая представляет СШОР №6 Самара, вторая СШОР №6 Тольятти.

Чемпионат и Первенство России по парусному спорту прошли при поддержке Министерства спорта Самарской области. 

Генеральный партнер - ПАО «КуйбышевАзот».

Комментарий президента Самарской областной федерации парусного спорта Евгения Козлова:

В Тольятти богатая история развития парусного спорта и уникальные условия, позволяющие принимать соревнования любого уровня. Мы не первый год проводим чемпионаты и первенства России, есть опыт приема международных соревнований.

Достигать успехов в регатах, принимать крупные соревнования нам позволяет отличная техническая база яхт-клуба «Дружба». Ему в этом году 57 лет. Это одна из сильнейших школ парусного спорта в стране. Здесь хорошая команда тренеров и судей, а воспитанники яхт-клуба поднимались на верхние ступени пьедесталов почета мировых чемпионатов.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года
31 августа 2022  09:57
Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года
121
Самарская область традиционно среди регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на 30 млн рублей.
30 августа 2022  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры
963
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
30 августа 2022  15:10
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
369
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
30 августа 2022  13:28
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
304
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
30 августа 2022  12:08
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
305
Весь список