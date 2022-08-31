В Тольятти определили призеров Чемпионата и Первенства России по парусному спорту

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С 24 по 30 августа в акватории Жигулевского моря соревновались сильнейшие яхтсмены России. Они определяли лучших в Чемпионате страны в классах «Луч», «Луч-радиал» и «Европа» и в первенстве России в классах - «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Европа».

Старты проходили на территории яхт-клуба «Дружба». Здесь собрались почти 200 сильнейших спортсменов со всей России. В первые два дня состоялись по четыре гонки в классах «Луч стандарт», «Луч- радиал», «Луч-мини» и «Европа». В последующие дни коррективы в график проведения соревнования внесли погодные условия. Из-за слабого ветра пришлось переносить время начала гонок. Несмотря на это, яхтсмены определили сильнейших во всех классах.

В классе «Луч» и в Чемпионате, и в Первенстве места с первого по третье заняли Дмитрий Головкин из Санкт-Петербурга, Леонид Пинегин из Тольятти, выступающий за «Дружбу», и Денис Шамшаков из Камышина.

В классе «Европа» в зачетах и Чемпионата, и Первенства России сложилась похожая ситуация. И там, и там победил Дмитрий Резван из Воронежа. Второе и третье места у Николая и Андрея Фастенко из Москвы.

Отличились на регате в акватории Жигулевского моря и еще несколько спортсменов из Самарской области.

Так, в классе «Луч-радиал» Чемпионата России первое и второе места заняли Александр Николаев из клуба «Дружба» и Федор Кривобоков из тольяттинской СШОР №6 соответственно. В том же классе на Первенстве страны Федор Кривобоков стал первым. Еще один представитель Тольятти Даниил Реутов занял третье место.

В зачете девушек призовую компанию им составила Юлия Дудникова из самарской СШОР №6. Она взяла третье место.

В классе «Луч-мини» на Первенстве среди девушек лучшей была Екатерина Афанасьева, а второй - Виктория Постнова. Первая представляет СШОР №6 Самара, вторая СШОР №6 Тольятти.

Чемпионат и Первенство России по парусному спорту прошли при поддержке Министерства спорта Самарской области.

Генеральный партнер - ПАО «КуйбышевАзот».

Комментарий президента Самарской областной федерации парусного спорта Евгения Козлова:

В Тольятти богатая история развития парусного спорта и уникальные условия, позволяющие принимать соревнования любого уровня. Мы не первый год проводим чемпионаты и первенства России, есть опыт приема международных соревнований.

Достигать успехов в регатах, принимать крупные соревнования нам позволяет отличная техническая база яхт-клуба «Дружба». Ему в этом году 57 лет. Это одна из сильнейших школ парусного спорта в стране. Здесь хорошая команда тренеров и судей, а воспитанники яхт-клуба поднимались на верхние ступени пьедесталов почета мировых чемпионатов.