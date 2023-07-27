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В Сызрани проводится Открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорт

27 июля 2023 10:51
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В Сызрани проводится Открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорт

В Сызрани состоялась церемония открытия чемпионата Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорту. Свое мастерство в профессиональном спорте огнеборцев демонстрируют сборные команды подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области. Гостеприимная сызранская земля, уже по сложившейся традиции, ежегодно встречает спортсменов - участников Чемпионата.

Мероприятие проходит на стадионе под открытым небом.

Открыл соревнования начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко.

"Желаю успехов, честной борьбы, честного судейства и пусть победит сильнейший" – сказал напутственные слова участникам соревнований начальник Главного управления.

В открытии соревнований также принял участие глава городского округа Сызрань Анатолий Евгеньевич Лукиенко, обратившись к спортсменам с пожеланиям, достигать высоких результатов на этапах чемпионата.

В рамках открытия мероприятия состоялось награждение победителей и призеров в соревнованиях окружного и федерального уровней.

Серебряные призёры чемпионата федерального уровня, прошедшего в Подольске, по виду соревнований «Боевое развёртывание» продемонстрировали свои умения в показательном выступлении перед началом основных состязаний.

8 подготовленных команд пожарно-спасательных гарнизонов региона обменяются знаниями и опытом, повысят свой профессиональный уровень.

Борьба за первенство была интересной. Ведь каждая из команд-участниц мечтает подняться на пьедестал почета. И хотя среди участников есть команды, которые неоднократно побеждали, воля к победе дает шанс каждому.

Сегодня на соревнованиях проводилось состязание по преодолению 100 стометровой полосы препятствий и боевому развёртыванию.

На стометровой полосе препятствий спортсменам необходимо преодолеть забор, бум, соединить рукавную линию, присоединить её к трёх-ходовому разветвлению и с пожарным стволом финишировать.

Теги: МЧС

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