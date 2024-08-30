В субботу на площади Куйбышева в Самаре пройдет финал соревнований "Высший класс!"

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31 августа на площади Куйбышева состоятся соревнования "Высший класс!" среди родителей учащихся образовательных учреждений Самарской области.



По результатам зональных соревнований определены участники финала: 8 футбольных команд, 8 баскетбольных команд и 17 команд по чир спорту.



Программа мероприятия:

09.00 - начало работы комиссии по допуску

10.00 - открытие соревнований

10.45 - старт соревнований по чир спорту

10:45 - старт соревнований по баскетболу

11:00 - старт соревнований по футболу

13:05 - финал соревнований по баскетболу

16:00 - финал соревнований по чир спорту

16:20 - финал соревнований по футболу

16:45 - церемония награждения и закрытия



Организаторы соревнований - региональный координатор федерального проекта "Детский спорт" на территории Самарской области, министерство образования Самарской области, министерство спорта Самарской области - Организационный центр спортивных мероприятий , федерации по видам спорта: Самарская областная федерация футбола, Федерация баскетбола Самарской области, Самарская областная федерация чир спорта.

Фото: минспорта СО