В субботу на площади Куйбышева в Самаре пройдет финал соревнований "Высший класс!"

31 августа на площади Куйбышева состоятся соревнования "Высший класс!" среди родителей учащихся образовательных учреждений Самарской области.
По результатам зональных соревнований определены участники финала: 8 футбольных команд, 8 баскетбольных команд и 17 команд по чир спорту.
Программа мероприятия:
09.00 - начало работы комиссии по допуску
10.00 - открытие соревнований
10.45 - старт соревнований по чир спорту
10:45 - старт соревнований по баскетболу
11:00 - старт соревнований по футболу
13:05 - финал соревнований по баскетболу
16:00 - финал соревнований по чир спорту
16:20 - финал соревнований по футболу
16:45 - церемония награждения и закрытия
Организаторы соревнований - региональный координатор федерального проекта "Детский спорт" на территории Самарской области, министерство образования Самарской области, министерство спорта Самарской области - Организационный центр спортивных мероприятий , федерации по видам спорта: Самарская областная федерация футбола, Федерация баскетбола Самарской области, Самарская областная федерация чир спорта.
Фото: минспорта СО