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В СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» пройдет этап Гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт»

29 октября 2022 17:27
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Среди звезд фигурного катания воспитанник тольяттинской школы Егор Базин. Он выступит в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, представляя Самарскую область.

Турнир состоится с 19 по 20 ноября в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» (Самара, ул. Молодогвардейская, 222).

Отметим, что продажа билетов еще не началась. Их можно будет приобрести в нескольких местах - на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России fsrussia.ru, у билетного оператора Kassir.ru.

Всего серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми. На каждом этапе Гран-при смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины).

На ледовой арене самарского Дворца спорта в течение двух дней зрители и судьи будут оценивать мастерство лучших фигуристов России, которые подготовили новые программы выступлений. Планируется, что в турнире примут участие Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Артур Даниелян, Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.

Среди звезд фигурного катания воспитанник тольяттинской школы Егор Базин. Он выступит в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, представляя Самарскую область.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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