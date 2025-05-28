В СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту

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В следственном изоляторе №4 УФСИН России по Самарской области, в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения, прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди осуждённых, занимающихся в кружке «Добровольный пожарный».

Мероприятие организовано и проведено начальником пожарной части СИЗО-4 Дмитрием Саванеевым. Целью соревнований стало закрепление практических навыков обращения с противопожарным оборудованием, развитие командного духа и формирование культуры безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

В рамках мероприятия участники состязались в эстафете, включавшей:

надевание боевой одежды пожарного;

отработку нормативов по применению первичных средств пожаротушения.

Соревнования прошли в напряжённой, но дружелюбной атмосфере. Осужденные показали хороший уровень подготовки и ответственное отношение к выполнению заданий.