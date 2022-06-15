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В Саранске завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.



Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта. Представительница Самарской области, участница летних Паралимпийских игр в Токио Ольга Потешкина (тренеры - Журавлева А.И., Белкова Е.В.) завоевала пять медалей.



Смешанная комбинированная эстафета (этап - вольный стиль) - золото;

200 м комплексным плаванием (2:41.88) - серебро;

100 м вольным стилем (1:05.75) - серебро;

100 м на спине (1:15.77) - серебро;

200 м вольным стилем (2:22.13) - серебро.

Фото: минспорта СО