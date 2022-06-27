177

В Саранске завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. В соревнованиях принимали участие сильнейшие велосипедисты Российской Федерации.

В гонке на дистанции 172,9 км приняли участие 118 спортсменов.

Представитель ГАУ СО "СШОР №7" Артем Ныч завоевал серебряную медаль, показав время - 3 часа 56 минут 23 секунды. Первым финишировал спортсмен из Тюменской области Петр Рикунов, опередивший Артема на 9 секунд. Тройку призеров замкнул Мамыр Сташ из Республики Адыгея (3:57:22).

Фото: минспорта СО