В Санкт-Петербурге состоялись международные и всероссийские соревнования по подводному спорту

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В турнирах приняли участие 144 сильнейших пловца из сборных команд России, Индонезии, Узбекистана, Киргизии, Беларуси и Казахстана. Медали разыгрывались в четырех дисциплинах: плавание в классических ластах, плавание в ластах, ныряние в ластах в длину, подводное плавание.



За юниорскую сборную России (до 17 лет) выступала представительница Самарской области, мастер спорта Дарья Арзамасцева (тренер - Пепелышев Д.В., СШОР №8), завоевавшая 4 медали.



Арзамасцева Дарья (50 м, плавание в ластах) - золото;

Арзамасцева Дарья (100 м, плавание в ластах) - золото;

Арзамасцева Дарья (200 м, плавание в ластах) - золото;

Арзамасцева Дарья (50 м, ныряние в ластах) - серебро.