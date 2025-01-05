В Самарской области состоялся турнир по волейболу на «Кубок полиции»

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В соревнованиях приняли участие семь команд, представляющих подразделения областного главка и территориальных органов внутренних дел.

В Нефтегорске в физкультурно-спортивном комплексе «Факел» состоялся традиционный турнир по волейболу на «Кубок полиции» среди органов и подразделений внутренних дел. В соревнованиях приняли участие семь команд, представляющих подразделения областного главка и территориальных органов внутренних дел.

С открытием турнира присутствующих поздравил начальник МО МВД России «Нефтегорский» Сергей Чагаев. Полковник полиции пожелал командам удачи, интересной игры и честной борьбы. Вадим Ковалевский, представитель Общественного совета при МО МВД России «Нефтегорский», рассказал о регламенте соревновательного дня и напутствовал сотрудников полиции добрыми пожеланиями.

После завершения торжественной части была проведена жеребьевка, команды разделились на две группы. В группе «А» победители определялись среди команд ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, ОМВД России по Кошкинскому району, МО МВД России «Похвистневский» и МО МВД России «Нефтегорский», а в группу «Б» вошли команды ГУ МВД России по Самарской области, Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области и ОМВД России по Большеглушицкому району.

Борьба в группах была напряженной и зачастую непредсказуемой. Предполагаемые лидеры теряли очки из-за невынужденных ошибок, а отстающие в ходе игр команды в самый ответственный момент собирались с силами и показывали захватывающий атакующий волейбол, вырывая ускользающую победу у соперника.

В финальной схватке за звание лучшей сошлись команда ГУ МВД России по Самарской области и ОМВД России по Кошкинскому району. Игра держала зрителей в постоянном напряжении. В упорной борьбе команда ГУ МВД России по Самарской области подтвердила статус сильнейшей – победа в двух сетах и первое место.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место - ГУ МВД России по Самарской области;

2 место - ОМВД России по Кошкинскому району;

3 место - ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе торжественной церемонии награждения начальник МО МВД России «Нефтегорский» полковник полиции Сергей Чагаев вручил победителям и призерам соревнований дипломы ГУ МВД России по Самарской области, кубки и медали. Сергей Валерьевич отметил что волейбол является одной из самых популярных командных игр которая воспитывает в спортсмене выносливость, взаимопомощь и стремление к победе – те качества, которые так же важны и в повседневных служебных буднях полицейского.