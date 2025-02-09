В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

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В Самаре старты проходили на лыжной базе «Чайка».

Участников и болельщиков приветствовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и ветеран СВО, мастер спорта по лыжным гонкам, многократный участник и победитель областных соревнований Руслан Газиев.

Состоялся массовый забег для всех желающих от 7 лет и старше, на старт которого вышли несколько тысяч любителей лыжного спорта.

В поддержку Года многодетной семьи в Самарской области на старт вышли многодетные родители и члены правительства Самарской области. В их числе вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Отдельно были проведены детский забег для воспитанников лыжных секций BestTrener и самарского детского сада №407 и каникросс - забег лыжников в тандеме с собаками.

Подготовленные спортсмены преодолели дистанции длиной 5 и 10 километров.

В числе гостей праздника были представители футбольного клуба «Крылья Советов», а воспитанники клубной академии стали участниками «Лыжни».

«Лыжня России» в этом году посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении всего праздника работали военно-патриотические площадки.

Среди них - передвижная выставка вооружения, униформы и предметов быта РККА, организованная Самарским отделением Российского военно-историческое общества при поддержке военно-исторических клубов «Братишки», «Запасная столица» и «6 мотострелковый полк НКВД».

Гости «Лыжни России» могли подержать в руках подлинные документы эпохи - письма с фронта и написать свои письма поддержки нашим бойцам в зону СВО.

Региональное отделение ДОСААФ представило выставку оружия времен Великой Отечественной войны, предметы обмундирования и вооружения.

«Высшая школа современного образования» организовала площадки со сборкой и разборкой автомата, рационом питания военнослужащих и приемами оказания помощи пострадавшим.

Каждый желающий получил информацию об участии в самом массовом физкультурном движении России на площадке комплекса ГТО.

Также работали компьютерный симулятор полета от первого лица «Гонки дронов» и площадка современного мечевого боя.

Праздник физкультуры и спорта в Самаре собрал 4500 человек.

Сегодня старты состоялись и в муниципальных образованиях Самарской области: Сызранском, Борском, Клявлинском районе и других.

Фото: Минспорта региона