В Самарской области состоялась легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы

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В поселке Алексеевка городского округа Кинель во вторник, 7 мая, состоялась 29-я областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти уроженцев Алексеевки братьев Володичкиных, погибших в боях Великой Отечественной войны.

Эстафета впервые прошла в 1995 году – в год 50-летия Победы. По инициативе жителей поселка таким образом закрепилась память о семье Володичкиных. В семье было девять братьев. Все они в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Шестеро не вернулись. Сердце матери не выдержало, она не дожила до Победы. Трое братьев смогли вернуться в родные края, но вскоре умерли от ранений. Сейчас в поселке расположен мемориал памяти семьи Володичкиных с вечным огнем. По традиции именно у него располагаются старт и финиш беговой эстафеты.

«Эта эстафета является традиционной, и каждый год собирает всех, кто имеет отношение к легкой атлетике. Эстафета проходит в преддверии праздника Великой Победы, в ней участвует молодежь, и потому это мероприятие имеет особое значение. Хотелось бы, чтобы наша молодежь всегда помнила о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить. Каждый год мы собираемся здесь, у памятника семьи Володичкиных, чтобы почтить память наших ветеранов», - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В 2024 году к участию в соревнованиях заявились 16 команд по 15 человек в каждой. Каждый участник с эстафетной палочкой в руках должен был пробежать определенный отрезок проложенной по улицам поселка дистанции – от 300 до 900 метров.

Среди команд общеобразовательных организаций лучшее время показала команда гимназии «Гармония» из Отрадного, второе место заняла школа №5 Новокуйбышевска, третье – школа №5 Кинеля.

Среди команд спортивных школ первый результат был у команды самарской СШОР №2, второй результат – у самарской СШОР №6, третий – у МБУ «Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск».

Среди взрослых первое время установила команда Самарского государственного аграрного университета. Второй финишировала команда спортивного центра «Кинель».

Проведение массовых соревнований, в том числе, по легкой атлетике способствует вовлечению населения в систематические занятия спортом, что является одной из целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Фото – Минспорта Самарской области