В Самарской области проводится V фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»

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С 28 июня по 12 сентября на территории Самарской области проводится V фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули». Он проводится в 2 этапа: 1 – заочный, с 28 июня по 31 августа 2 - очный, 12 сентября.

Регистрация участников заканчивается 27 июня 2021 г. в 23 ч 59 мин (время местное).

Заочный этап фестиваля и заочные соревнования по скандинавской/северной ходьбе считаются открытыми с 00 ч 01 мин 28 июня 2021 Каждому участнику при регистрации будет присвоен стартовый номер, ознакомится с которыми участники смогут через публикацию стартового протокола.