В Самарской области прошли обучающие семинары по тэг-регби

131

С 31 октября по 3 ноября в Самаре Федерацией регби Самарской области совместно с Департаментом образования были проведены обучающие семинары по тэг-регби, в которых приняли участие 115 учителей общеобразовательных школ всех городских районов.

Специально приглашённые специалисты программы «Займись регби» из Федерации регби России провели семинары по изучению образовательного модуля «тэг-регби» по учебному предмету «Физическая культура». На этих семинарах учителя изучали теорию, а также на практике ознакомились с правилами дисциплины тэг-регби. Некоторые учителя уже попробовали судить матчи после одного дня семинаров.

Данное обучение является первым этапом создания «Самарской школьной лиги по тэг-регби». Следующим этапом будет приём заявок на получение инвентаря и проведение внутрешкольного этапа. Затем состоятся районные этапы и уже в апреле Федерация регби Самарской области планирует провести городской финал. Победитель городского финала отправится на всероссийские соревнования по тэг-регби, которые состоятся в июне в городе Москва.