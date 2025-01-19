Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
В Самарской области пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
В Тольятти проходят соревнования по ледовым гонкам
В Тольятти проходят соревнования по ледовым гонкам
Эксперт назвала правила безопасности катания на «ватрушках»
Эксперт назвала правила безопасности катания на «ватрушках»
Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году
Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году
Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого
Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого
за последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще
За последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще
Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон
Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон
Житель Жигулевска угнал машину у матери
Житель Жигулевска угнал машину у матери
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

19 января 2025 14:30
126
В Самарской области пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

1 февраля во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», где любой желающий сможет бесплатно попробовать свои силы в забеге на коньках.

 Дистанция: 20-30 метров (на любых коньках)

 1 февраля, Самара, площадь Куйбышева

❄ Время начала стартов: 11:00

❄ Возрастные категории:
0 группа - 4-6 лет - 2021-2019 г.р.
1 группа - 7-8 лет - 2018-2017 г. р.
2 группа - 9-10 лет - 2016-2015 г.р.
3 группа - 11-12 лет - 2014-2013 г.р.
4 группа - 13-14 лет - 2012-2011 г.р.
5 группа - 15-17 лет - 2010-2008 г.р.
6 группа - 18 лет и старше - 2007 г.р. и старше
7 группа - 40 лет и старше - 1985 г.р. и старше

</div> <div class=

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил православных самарцев с праздником - Крещением Господним! 
19 января 2025  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил православных самарцев с праздником - Крещением Господним! 
224
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
19 января 2025  10:57
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
168
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
19 января 2025  10:44
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
183
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
18 января 2025  14:09
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
610
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
18 января 2025  12:07
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
612
Весь список