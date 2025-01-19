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1 февраля во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», где любой желающий сможет бесплатно попробовать свои силы в забеге на коньках.

Дистанция: 20-30 метров (на любых коньках)

1 февраля, Самара, площадь Куйбышева

Время начала стартов: 11:00

Возрастные категории:

0 группа - 4-6 лет - 2021-2019 г.р.

1 группа - 7-8 лет - 2018-2017 г. р.

2 группа - 9-10 лет - 2016-2015 г.р.

3 группа - 11-12 лет - 2014-2013 г.р.

4 группа - 13-14 лет - 2012-2011 г.р.

5 группа - 15-17 лет - 2010-2008 г.р.

6 группа - 18 лет и старше - 2007 г.р. и старше

7 группа - 40 лет и старше - 1985 г.р. и старше