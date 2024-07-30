В Самарской области проходит фотоконкурс "Физкульт-привет"

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К участию в конкурсе допускаются все желающие жители Самарской области, разделяющие идеи физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в возрасте от 8 лет и старше. Участие индивидуальное.



Для участия в конкурсе нужно:

Сделать фотографию, которая освещает физкультурное или спортивное мероприятие, иное событие, связанное с занятиями физической культурой и ведением здорового образа жизни, а также отражающие красоту человеческих эмоций или физических действий.

До 8 августа 2024 года направить фотографию в формате JPG с разрешением 300 dpi и заполненную заявку на адрес электронной почты: gaugto@mail.ru с пометкой "Фотоконкурс "Физкульт-привет".



Форма заявки и положение о конкурсе размещены на странице регионального оператора ГТО в Самарской области: https://vk.com/wall-102408820_9767



Итоги конкурса будут объявлены 10 августа на Дне физкультурника. Победители определяются в трех возрастных категориях: 8–14 лет, 15–20 лет, 21 год и старше.