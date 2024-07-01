В Самарской области продолжается физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО"

119

В рамках акции в Отрадном прошел региональный этап фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области. Более 100 ловких и сильных мальчишек и девчонок ставили личные рекорды и боролись за призовые места в личном и командном зачетах многоборья ГТО. Ребята в возрасте от 12 до 15 лет в течение трех часов на стадионе, в спорткомплексе и бассейне прыгали в длину, отжимались, подтягивались, выполняли упражнения на пресс, бегали на короткие и длинные дистанции, плавали, стреляли и выполняли задания по спортивному мини-ориентированию.



22 июня в селе Малячкино Шигонского района прошли районные соревнования по легкой атлетике, в рамках которых участники выполнили нормативы ГТО.



На спортивной площадке в Новокуйбышевске прошло мероприятие, посвященное Всероссийскому олимпийскому дню. Школьники, посещающие летний школьный лагерь СОШ №11, преодолели полосу препятствий, состоящую из испытаний комплекса ГТО.



Акция продолжится до 31 августа. Все подробности - на странице регионального оператора ГТО.