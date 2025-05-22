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В Самарской области недофинансирована программа социально-экономического развития в области спорта

22 мая 2025 12:15
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В Самарской области недофинансирована программа социально-экономического развития в области спорта

Доклад о реализации основных направлений деятельности правительства региона в сфере физической культуры и спорта прозвучал 21 мая на заседании областного кабинета министров.

Его сделала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, пишет Обоз-инфо.

В частности, она сообщила, что в 2025 году ее ведомством запланировано создание 76 универсальных спортивных площадок, одного сектора для метания, 26 площадок воркаута, 28 площадок ГТО, одной «умной» плоскостной спортплощадки, и одного модульного фиджитал-центра (спортивная площадка, представляющая собой единое пространство для занятия классическими и цифровыми видами спорта).

В программе социально-экономического развития региона на 2025 год предусмотрено строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Ставропольском и Волжском районах, а также  ремонты на 7 объектах спорта («Солидарность-Самара-Арена», «МТЛ-Арена», «Грация», «Лада-Арена», футбольном поле стадиона «Локомотив», ФОК «Стимул» в Новокуйбышевске). На ремонты двух объектов, по словам Лидии Рогожинской, средств ведомству не хватает. В частности, 30 млн рублей дополнительно необходимо изыскать на фиджитал-центр в Самаре (его намерены возвести в парке им. Щорса) и приведение в порядок территории, прилегающей к «Солидарность-Самара-Арене» потребует еще около 42 млн рублей. Эти средства были изначально заложены в бюджет Самарской области, но перераспределены на строительство 5 ФОКов.

Проектом развития системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в регионе предусмотрено оказание поддержки муниципальным спортивным школам на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки. В сектор входит 51 организация, 37 муниципальных школ. Однако предусмотренные на эти цели средства – 40 млн рублей, в ходе оптимизации расходов областного бюджета были секвестированы. Средствами также не обеспечен пункт мероприятий по укреплению материально-технической базы службы спортивной медицины, хотя есть поручение президента по расширению сети физкультурно-оздоровительных диспансеров. Выслушав доклад профильного министра, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов заметил: «Документ изначально мы приняли амбициозный, и всегда есть элемент ранжирования задач. Готовьте докладную записку губернатору, будем средства изыскивать».

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