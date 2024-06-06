В Самаре в кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ документального фильма "Матч века"

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"Матч века" (12+) - документальный фильм Самарской студии кинохроники об игре, состоявшейся в Куйбышеве 28 июня 1984 года, когда на поле стадиона "Локомотив" встретились команда спортивных журналистов и команда "Авоська" театра "Ленком" Марка Захарова.



На поле и среди зрителей в тот день 40 лет назад были Александр Абдулов, Олег Янковский, Евгений Леонов, Николай Караченцов, Татьяна Пельтцер, Ирина Алферова и другие. Товарищеская игра собрала 20 тысяч зрителей и надолго осталась в памяти участников и болельщиков.



Премьерный показ документального фильма режиссера Дмитрия Ионова состоится 26 июня в 19:00 в кинотеатре "Художественный". Вход свободный.

Фото: минспорта СО