В Самаре в кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ документального фильма "Матч века"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие.
На сцене САТОБ впервые в Самаре состоится театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле»
Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом.
Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить следить за досмотром на ЕГЭ
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности.
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
Важным фактором развития инновационных проектов является возможность тесного взаимодействия компаний-резидентов с другими резидентами и индустриальными партнёрами.
«Жигулёвская долина»: бизнес встреча ИСП с резидентами
Главная цель такого занятия – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице, вблизи дороги и в общественном транспорте.
Сотрудники Сызранской Госавтоинспекции с дошкольниками провели профилактическое мероприятие «Светофор наш лучший друг»
7 июня в Самарской области кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град, до  +30°С.
7 июня в Самаре ночью до +20°С, днем до +28°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре в кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ документального фильма "Матч века"

6 июня 2024 14:35
110
Тогда в Куйбышеве на поле стадиона "Локомотив" встретились команда спортивных журналистов и команда "Авоська" театра "Ленком" Марка Захарова.

"Матч века" (12+) - документальный фильм Самарской студии кинохроники об игре, состоявшейся в Куйбышеве 28 июня 1984 года, когда на поле стадиона "Локомотив" встретились команда спортивных журналистов и команда "Авоська" театра "Ленком" Марка Захарова.

На поле и среди зрителей в тот день 40 лет назад были Александр Абдулов, Олег Янковский, Евгений Леонов, Николай Караченцов, Татьяна Пельтцер, Ирина Алферова и другие. Товарищеская игра собрала 20 тысяч зрителей и надолго осталась в памяти участников и болельщиков.

Премьерный показ документального фильма режиссера Дмитрия Ионова состоится 26 июня в 19:00 в кинотеатре "Художественный". Вход свободный.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности.
06 июня 2024, 15:59
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности. Экология
45
7 июня в Самарской области кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град, до  +30°С.
06 июня 2024, 15:15
7 июня в Самаре ночью до +20°С, днем до +28°С
7 июня в Самарской области кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град, до  +30°С. Экология
75
«Плохо промытые овощи и фрукты могут вызвать кишечные инфекции».
06 июня 2024, 14:54
Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала как правильно обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением
«Плохо промытые овощи и фрукты могут вызвать кишечные инфекции». Здравоохранение
104
В центре внимания
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
76
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
68
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
6 июня 2024  13:39
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
170
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
199
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
5 июня 2024  21:46
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
1122
Весь список